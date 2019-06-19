Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

Yeni sezon için takviye çalışmalarını hızlandıran ve transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Adem Ljajic ve Ertaç Özbir'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Adı bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce ile anılan ve transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Burak Yılmaz'dan şok bir karar geldi. İşte milli futbolcunun transferiyle ilgili son gelişmeler ve Abdullah Avcı detayı...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





