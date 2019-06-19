19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

Yeni sezon için takviye çalışmalarını hızlandıran ve transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Adem Ljajic ve Ertaç Özbir'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Adı bu sezon Serie A'ya yükselen Lecce ile anılan ve transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Burak Yılmaz'dan şok bir karar geldi. İşte milli futbolcunun transferiyle ilgili son gelişmeler ve Abdullah Avcı detayı...

Giriş Tarihi: 19.06.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 09:55
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

İtalya Serie A ekibi Lecce, çok istediği Burak Yılmaz için İstanbul'a çıkarma yaptı.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

Önceki gün Burak'ın avukatı ile Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso bir araya gelerek görüştü.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

33 yaşındaki yıldız oyuncu için 2 milyon Euro maaş teklifinde bulundular.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

Siyah-beyazlı ekipten 2 milyon 500 bin Euro kazanan Burak ise gelen teklifi düşük buldu.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan şok karar! Gelecek sezon...

İtalyan ekibinin yöneticileri kulüp binasına kadar gelerek milli futbolcuya talip olduklarını resmi ağızla iletti.

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