20 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal
Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Son olarak bir isimle daha büyük ölçüde anlaşan Kartal'ın transferi yakında açıklaması bekleniyor. İşte o isim...
Giriş Tarihi: 20.06.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 10:36
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