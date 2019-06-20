20 Haziran 2019, Perşembe

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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal

Beşiktaş'ta gelecek sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Avcı'nın listesine göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar transferde hata yapmak istemiyor. Son olarak bir isimle daha büyük ölçüde anlaşan Kartal'ın transferi yakında açıklaması bekleniyor. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 20.06.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2019 10:36
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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal

Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.

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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın listesine göre hareket ediyor.

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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal

Bursaspor forması giyen ve transferin gözdesi haline gelen Umut Meraş konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

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Beşiktaş o ismi bitirdi! İşte yeni Kartal

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, eski futbolcusu Umut Meraş'ın Beşiktaş'a transfer olduğunu söylemişti.

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