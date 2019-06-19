19 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni sezonda takımında görmek istediği Rus stoper Roman Neustadter için tüm şatları zorlamaya kararlı. Siyah beyazlıların bir diğer stoper adayı ise Nürnberg'in 30 yaşındaki stoperi Georg Margreitter.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:58
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Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Beşiktaş yönetimi kadrosuna kaliteli bir stoperi katabilmek için dört koldan saldırıyor.

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Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Bir çok isimle temasa geçen siyah- beyazlıların listesinde ilk sırada 31 yaşındaki Roman Neustadter yer alıyor.

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Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Öyle ki, bu konuda Başkan Fikret Orman ile Abdullah Avcı da yıldız isme sıcak bakıyor.

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Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Beşiktaş Başkanı Orman ilk olarak Avcı'nın Başakşehir'e almak istediği Neustadter'e "Bizden haber almadan bir yere imza atma" dedi.

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Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Başkan Orman'ın, hemen ardından tecrübeli teknik adama Neustadter'i sorduğu ve "Önceliğim Ömer Toprak olmazsa sol stoper, yoksa Neustadter" cevabı aldığı öğrenildi.

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