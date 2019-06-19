Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter

Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni sezonda takımında görmek istediği Rus stoper Roman Neustadter için tüm şatları zorlamaya kararlı. Siyah beyazlıların bir diğer stoper adayı ise Nürnberg'in 30 yaşındaki stoperi Georg Margreitter.

Giriş Tarihi: 19.06.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





