19 Haziran 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın stoper adayları Neustadter ve Margreıtter
Beşiktaş Başkan Fikret Orman, yeni sezonda takımında görmek istediği Rus stoper Roman Neustadter için tüm şatları zorlamaya kararlı. Siyah beyazlıların bir diğer stoper adayı ise Nürnberg'in 30 yaşındaki stoperi Georg Margreitter.
Giriş Tarihi: 19.06.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:58
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"