19 Ağustos 2019, Pazartesi

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrılan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 21:25
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Sezona 3-0'lık Sivasspor yenilgisiyle başlayan siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Schalke 04 forması giyen Ukraynalı futbolcu Yevhen Konoplyanka için girişimlerini sürdüren yönetim, hücum hattına da bir takviye yapmak istiyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Adı Khoumar Babacar ve Miguel Borja gibi isimlerle anılan siyah-beyazlılarda Fikret Orman ve ekibinin önümüzdeki günlerde transferde somut hamleler yapması bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Öte yandan yeni sezonun kadro planlamasını oturtmaya çalışan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili siyah-beyazlı taraftarlı üzecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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