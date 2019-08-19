Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi!

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrılan yıldız futbolcuyla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 21:12 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 21:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





