Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Amerikalı oyuncu ile bir süre önce görüşüp el sıkışmasına rağmen açıklamayı yapmak için Bankalar Birliği anlaşmasını bekleyen siyah-beyazlı kulüp, dün saatler tam 19.03'ü gösterirken "Welcome to Beşiktaş" videosuyla 24 yaşındaki kanat oyuncusunu duyurdu.