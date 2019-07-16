16 Temmuz 2019, Salı

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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Transfer döneminin suskun ekibi Beşiktaş bugün ilk bombasını patlatarak Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını duyurmuştu. Siyah-Beyazlı ekip gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken Tyler Boyd sonrası bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi..

Giriş Tarihi: 16.07.2019 02:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56
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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Transferde ezeli rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, sonunda gaza bastı ve ilk transferini resmen yaptı: Tyler Boyd...

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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Amerikalı oyuncu ile bir süre önce görüşüp el sıkışmasına rağmen açıklamayı yapmak için Bankalar Birliği anlaşmasını bekleyen siyah-beyazlı kulüp, dün saatler tam 19.03'ü gösterirken "Welcome to Beşiktaş" videosuyla 24 yaşındaki kanat oyuncusunu duyurdu.

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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Boyd'un kiralık değil bonservisiyle alındığı bildirildi.

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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

4 YILLIK İMZALADI
Sitede "Vitoria Guimaraes kulübünden transfer edilen Tyler Boyd ile 4 senelik sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler

Siyah-beyazlı kulübün oyuncuya 1.2 milyon euro maaş vereceği, bonservis bedeli olark ise Guimaraes'e 2.4 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

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