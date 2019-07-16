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Beşiktaş Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! İşte sıradaki isimler
Transfer döneminin suskun ekibi Beşiktaş bugün ilk bombasını patlatarak Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını duyurmuştu. Siyah-Beyazlı ekip gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken Tyler Boyd sonrası bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi..
Giriş Tarihi: 16.07.2019 02:11 Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 07:56
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