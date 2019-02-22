22 Şubat 2019, Cuma

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'yle 25 Şubat Pazartesi günü derbi maça çıkacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz endişesi yaşanıyor!

Giriş Tarihi: 22.02.2019 13:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 13:14
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...

Beşiktaş, bu sezon kötü günler geçiren ezeli rakibi Fenerbahçe'yi devirmek için uzun süredir dersine çalışıyor... Kulüpte adeta Fenerbahçe alarmı verilmiş durumda.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...

Tüm hazırlıklar sürerken siyah beyazlı ekipte bir başka konu canları sıkıyor... Çıktığı son maçta Bursaspor filelerini 2 kez havalandırmayı başaran Burak Yılmaz'da flaş gelişme...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...

Pubis sakatlığı bulunan ve ara ara nükseden sakatlıkla boğuşan Burak Yılmaz Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? İşte golcü yıldız cephesindeki son durum...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...

Derbi öncesi özel yaşamına da dikkat eden ve geceleri dışarı çıkmadığı kaydedilen Burak Yılmaz'ın kafa olarak da maça hazır konuma gelmek için yoğun çaba sarfediyor ancak sakatlık durumu meçhul...

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz alarmı! Fenerbahçe...

İdmanlarda yer alamayan Burak Yılmaz'ın derbide oynama isteği mevcut ancak sakatlık durumunun buna ne derece müsaade edeceği üzerinde yoğun mesai harcanıyor.

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