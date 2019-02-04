04 Şubat 2019, Pazartesi

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Rıdvan Dilmen'den ilginç Kagawa yorumu!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:29
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Rıdvan Dilmenden ilginç Kagawa yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın tekrar edilen penaltısı, Dorukhan Toköz ve yeni transfer Shinji Kagawa'ya dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

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Rıdvan Dilmenden ilginç Kagawa yorumu!

"PENALTININ TEKRARI KARARI DOĞRU"
"Penaltıyı tekrarlama kararı doğru. Ceza sahasına herhangi bir Antalyasporlu oyuncu girmeseydi penaltı tekrarlanmayacaktı. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Fenerbahçeli oyuncuların da ihlal etmesine rağmen, hatta hakemin VAR'a gitmesine rağmen tekrarlanmadı, hakem hatasıydı."

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Rıdvan Dilmenden ilginç Kagawa yorumu!

"DORUKHAN AVRUPA'YA GİDER"
"Beşiktaş'ta 3 orta sahanın 3'ü de gol attı. Atiba, Dorukhan, Ljajic. Dorukhan'ın attığı golün özelliği şu: Oraya koşu yapması önemli fakat geldiği yere ayağının içiyle sert şekilde vurması önemli."

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Rıdvan Dilmenden ilginç Kagawa yorumu!

"Zaten özel bir oyuncu olma yolunda gidiyor. Avrupa'ya ihraç olur. Günümüzde bu tarz orta saha oyuncuları yok. Ya bitik forvet arkası var ya da top ayağına yakışmayan savunma oyuncusu var."

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Rıdvan Dilmenden ilginç Kagawa yorumu!

"YARDIMCI HAKEMİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLDU"
"Bülent Yıldırım'ın; yardımcı hakemin, 4. hakemin, hatta bana göre karşıdaki hakemin görmesi gereken penaltının VAR'dan verilmesi enteresan."

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