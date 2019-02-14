14 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş'ın Malatya kafilesi şu isimlerden oluşuyor;

Giriş Tarihi: 14.02.2019 16:42
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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!

KARIUS

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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!

UTKU

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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!

GÖKHAN GÖNÜL

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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!

ISIMAT MIRIN

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Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu!

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