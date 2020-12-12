12 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika Beşiktaş haberler... Beşiktaş'ta son zamanlarda beklentilerin çok altında bir performans gösteren ve eleştiri oklarının hedefi olan Adem Ljajic için ayrılık kararı verildi. İşte siyah-beyazlıların Sırp oyncu Adem Ljajic için isteyeceği bonsvervis bedeli ve detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:15
ABONE OL
  • 1
  • 7
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü isteneni veremeyen Adem Ljajic'le kulüp yol ayrımına geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

İki sezondur bekleneni veremeyen ve yaklaşık 17 milyon euro'luk maliyeti ile siyah-beyazlıların bütçesinde önemli bir yük olan Ljajic'in gidişatından yönetim ve teknik heyet mutlu değil.

  • 3
  • 7
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

29 yaşındaki Boşnak oyuncuyla defalarca görüşen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Ljajic'ten her seferinde düzeleceğine dair söz alsa da gerçekte bunun karşılığı bulunamadı.

  • 4
  • 7
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

EN AZ ZARARLA ELDEN ÇIKARILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek.

  • 5
  • 7
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş yönetimi ise büyük paralar ödenerek transfer edilen oyuncusundan minimum düzeyde zarar peşinde. Devre arasında Ljajic için 5 milyon euro civarında gelebilecek tekliflere olumlu yanıt verilecek. Teklif gelmezse de kiralama formülü denenecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör