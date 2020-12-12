Beşiktaş'ta Adem Ljajic'le yollar ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

EN AZ ZARARLA ELDEN ÇIKARILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun kendisini düzeltmemesi halinde kadroda yer bulmasının zor olduğunu belirten teknik direktör Sergen Yalçın ise devre arası transfer döneminde Ljajic için "Satılık ya da kiralık olarak gönderilebilir" raporu verecek.