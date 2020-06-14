14 Haziran 2020, Pazar

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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Maç oynandığı sırada Beşiktaş'ta dikkat çeken o görüntü

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta Akdeniz ekibine 2-1 yenilirken, maç oynandığı esnada taraftarların toplanması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:42
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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Maç oynandığı sırada Beşiktaş'ta dikkat çeken o görüntü

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'de maçlar seyircisiz oynanmaya başlarken Beşiktaş'ta ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Maç oynandığı sırada Beşiktaş'ta dikkat çeken o görüntü

Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'in 27. hafta maçında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta karşılaştı.

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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Maç oynandığı sırada Beşiktaş'ta dikkat çeken o görüntü

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında ligin kalan bölümünde maçlar seyircisiz oynanacağı için stada gidemeyen ve Büyük Beşiktaş Çarşı'sına gelen bir grup taraftar, takımlarını destekledi.

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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Maç oynandığı sırada Beşiktaş'ta dikkat çeken o görüntü

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Meydanda tezahüratlarda bulunan taraftarların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

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Sosyal mesafe hiçe sayıldı! Maç oynandığı sırada Beşiktaş'ta dikkat çeken o görüntü

Ayrıca maç öncesi toplanan taraftarların bir kısmının maske kullanmaması da dikkat çekti.

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