Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetten sonra sosyal medyada Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. İşte yenilginin sosyal medyada yankıları ve Fatih Terim detayı...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





