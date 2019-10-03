03 Ekim 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetten sonra sosyal medyada Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. İşte yenilginin sosyal medyada yankıları ve Fatih Terim detayı...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:55
  • 1
  • 60
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...

Beşiktaş sahasında Wolverhampton'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçtan sonra sosyal medyada Abdullah Avcı tepkileri vardı.

İşte o yorumlar...

  • 2
  • 60
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
  • 3
  • 60
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
  • 4
  • 60
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
  • 5
  • 60
Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör