03 Ekim 2019, Perşembe
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Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki! Fatih Terim...
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar maçın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetten sonra sosyal medyada Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepkiler vardı. İşte yenilginin sosyal medyada yankıları ve Fatih Terim detayı...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:55
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