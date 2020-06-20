20 Haziran 2020, Cumartesi

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Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

Süper Lig'e verilen aranın ardından 27. hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar gelecek sezon için Avrupa şansını devam ettirmek isterken, Denizlispor karşılaşmasında galip gelmek istiyor. İşte Beşiktaş'ın Denizlispor karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 09:26
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Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

Ligdeki Antalya mağlubiyeti sonrasında, "Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. Bazı şeyleri değiştireceğiz" diyen Sergen Yalçın, bugünkü Denizli maçında bazı yıldızlarını kulübede oturtacak.

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Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

Genç teknik adam, özellikle hücum hattında büyük değişime gidecek. Geçen haftaki mücadelede adeta sahada gözükmeyen; Diaby ve Güven kulübeye geçecek. Takımın as hücumcuları; Lens, Ljajic ve Burak, Denizli'de görev başında olacak.

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Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 2-1 kaybeden siyah-beyazlılarda özellikle ilk 11'de görev yapan yabancı oyuncuların ortaya koyduğu performans büyük eleştiri almıştı.

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Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

BOATENG KADROYA ALINMADI

Antalyaspor karşısında özellikle hücum hattında beklentilerin altında kalınması sebebiyle ileri bölgede büyük değişikliğe imza atacak olan Yalçın, ilk olarak sakatlığı da bulunan Kevin- Prince Boateng'i maç kadrosuna almadı.

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Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

Denizlispor karşılaşmasında 10 numara hattında görev; Adem Ljajic'e geçecek.

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