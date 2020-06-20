Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Sergen Yalçın'ın Denizlispor 11'i

Ligdeki Antalya mağlubiyeti sonrasında, "Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil. Bazı şeyleri değiştireceğiz" diyen Sergen Yalçın, bugünkü Denizli maçında bazı yıldızlarını kulübede oturtacak.