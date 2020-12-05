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Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı ve mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, Kasımpaşa aleyhine çıkan kırmızı kartı bu sözlerle yorumladı. İşte o değerlendirme... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 05.12.2020 10:30
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Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Beşiktaş art arda çok önemli galibiyetler alıyor. Dün gece Beşiktaş gibi Kasımpaşa'nın da eksikleri vardı ama unutulmamalı ki bu Kasımpaşa hem Galatasaray'a hem de Trabzonspor'a çelme takmıştı.

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Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Beşiktaş takım savunmasını düzeltmiş. Kolay kolay pozisyon vermiyor. Üstelik Vida gibi önemli bir savunmacısından yoksun durumdayken. Vincent Aboubakar'a nazar değmesin. Her geçen gün daha iyi oluyor. Birinci sınıf goller atmaya devam ediyor.

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Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

Sağ kanadı iyi kullanan bir Beşiktaş var. Özellikle Rosier ve Ghezzal çok iyi uyum içerisindeler.

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Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

İlk devre kontrol Beşiktaş'taydı ama golü ancak devre biterken bulabildiler. Soldan N'Koudou iyi geldi, top boşta kaldı Mensah tamamladı.

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Beşiktaş Kasımpaşa maçının ardından Ahmet Çakar'dan flaş kırmızı kart yorumu!

İkinci yarı Beşiktaş art arda goller kaçırdı. Rakip 10 kişi kalınca da zaten maç orada bitiverdi. Atiba ve Aboubakar Beşiktaş'ın formda isimleri.

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