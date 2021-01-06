06 Ocak 2021, Çarşamba

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Beşiktaş ve Başakşehir transferde karşı karşıya! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından kulüpler çalışmalarını hızlandırırken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Beşiktaş ile Başakşehir'in 1.93'lük stoperle ilgilendiğini öne sürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.01.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 10:25
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Beşiktaş ve Başakşehir transferde karşı karşıya! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak itibarıyla resmen başladı.

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Beşiktaş ve Başakşehir transferde karşı karşıya! İşte hedefteki isim

Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken; Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ile birlikte Beşiktaş ve Başakşehir'in transfer hamleleri de merak konusu oldu.

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Beşiktaş ve Başakşehir transferde karşı karşıya! İşte hedefteki isim

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamasının ardından bu sezon istediği sonuçları alamayan turuncu-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

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Beşiktaş ve Başakşehir transferde karşı karşıya! İşte hedefteki isim

Lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra aldığı üst üste galibiyetler zirve yarışında iddialı bir konuma gelen Kara Kartal ise ara transfer döneminde yapacağı takviyeler sonrası sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek hedefliyor.

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Beşiktaş ve Başakşehir transferde karşı karşıya! İşte hedefteki isim

İki takım da transfer çalışmalarını sürdürürken, yabancı basından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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