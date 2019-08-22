Beşiktaş'ın yeni transferi "Fenerbahçe oley" tezahüratıyla karşılandı

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou dün gece İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında karşılamaya hiçbir siyah-beyazlı taraftar gelmedi. O sırada havalimanında bulunan sarı-lacivertli bir taraftarın, "Fenerbahçe oley" diye bağırması dikkat çekti. Ne yaşandıysa işte o anda yaşandı.