22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın yeni transferi "Fenerbahçe oley" tezahüratıyla karşılandı

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou dün gece İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu havalimanında karşılamaya hiçbir siyah-beyazlı taraftar gelmedi. O sırada havalimanında bulunan sarı-lacivertli bir taraftarın, "Fenerbahçe oley" diye bağırması dikkat çekti. Ne yaşandıysa işte o anda yaşandı.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 12:33
  • 1
  • 14
Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe oley tezahüratıyla karşılandı

Beşiktaş'ın Tottenham'dan kadrosuna kattığı Fransız sol kanat oyuncusu Kevin N'Koudou siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

  • 2
  • 14
Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe oley tezahüratıyla karşılandı

Gece geç saatlerde havaalanına inen 24 yaşındaki oyuncuyu siyah-beyazlı taraftarlar karşılamaya gelmedi.

  • 3
  • 14
Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe oley tezahüratıyla karşılandı

Özellikle yabancı oyuncuları büyük kalabalıklar halinde sevgi seli içinde karşılayan Beşiktaş taraftarları N'Koudou'yu yalnız bıraktı.

  • 4
  • 14
Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe oley tezahüratıyla karşılandı

Oyuncunun İstanbul'a geldiği anlarda ilginç bir olay yaşandı.

  • 5
  • 14
Beşiktaş'ın yeni transferi Fenerbahçe oley tezahüratıyla karşılandı

Ensonhaber'de yer alan habere göre; N'Koudou'nun Beşiktaş yöneticileriyle havaalanından ayrıldığı esnada orada bulunan bir Fenerbahçe taraftarı, "Fenerbahçe oley" şeklinde tezahürat yaptı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör