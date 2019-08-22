22 Ağustos 2019, Perşembe
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Beşiktaş'a N'Koudou'dan sonra bir yıldız daha! Girişimler başladı
Yeni sezonun ilk maçında Sivasspor'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Son olarak Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir takviye daha yapmak isteyen Kara Kartal, aradığı golcüyü buldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 19:01
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