Beşiktaş'a N'Koudou'dan sonra bir yıldız daha! Girişimler başladı

Yeni sezonun ilk maçında Sivasspor'a mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Son olarak Tottenham forması giyen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda gözler forvet transferine çevrildi. Burak Yılmaz'ın yanına bir takviye daha yapmak isteyen Kara Kartal, aradığı golcüyü buldu. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 19:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





