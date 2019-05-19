19 Mayıs 2019, Pazar
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak Galatasaray ve Trabzonspor mağlubiyetleriyle bu şansını yitiren Beşiktaş, teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı. Sezon sonunda Şenol Güneş'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yeni teknik patronu belirledi.
Giriş Tarihi: 19.05.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 12:37
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