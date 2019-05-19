19 Mayıs 2019, Pazar

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak Galatasaray ve Trabzonspor mağlubiyetleriyle bu şansını yitiren Beşiktaş, teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı. Sezon sonunda Şenol Güneş'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, yeni teknik patronu belirledi.

Giriş Tarihi: 19.05.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 12:37
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının en etkili takımlarından olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in sezon sonunda takımdan ayrılıp A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek olması sebebiyle uzun süredir yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyordu.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları

Kara Kartal'ın adı Okan Buruk, Guti, Sergen Yalçın, Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı gibi isimlerle anılıyordu.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları

Yeni teknik patronu bir an önce takımın başına geçirip transfer çalışmalarını hızlandırmayı planlayan yönetim, bu konuda mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ile anlaşma sağladı.

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