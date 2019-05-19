19 Mayıs 2019, Pazar

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Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! "Artık aynaya baksın ve..."

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Spor yazarları köşelerinde dev maçı yorumladı. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 19.05.2019 09:54
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Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! Artık aynaya baksın ve...

ZEKİ UZUNDURUKAN

Trabzonspor, müthiş taraftar desteğini de arkasına alarak maça Barcelona gibi başladı. İlk yarıda bordo-mavililer Barcelona; Nwakaeme de Ronaldinho gibiydi. Oyun tek kaleye döndü, Beşiktaş sadece kalesini savundu.

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Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! Artık aynaya baksın ve...

İyi de defans yaptı. İlk yarıda Güven ceza sahasında elle oynadı. Net bir penaltıydı. Fırat Aydınus penaltıyı vermedi. VAR uyudu veya görmezden geldi.

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Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! Artık aynaya baksın ve...

Yazık, çok yazık! Trabzonspor o kadar baskılı bir futbol oynadı ki ilk yarıda. Bordo-mavili hücumcular final paslarında biraz dikkatli olabilselerdi ilk yarıda 3 puanı cebine koyabilirdi.

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Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! Artık aynaya baksın ve...

Ünal Karaman'ın öğrencileri önde bastı, etkili paslarla Beşiktaşlı oyuncuların adeta başını döndürdü.

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Erman Toroğlu'dan Fırat Aydınus'a sert sözler! Artık aynaya baksın ve...

Orta saha hakimiyeti tamamen Trabzonspor'un egemenliğindeydi. Karius, Nwakaeme'nin bir bazukasını aynı güzellikte çıkardı. Maç boyunca etkili kurtarışlar yaptı Karius. Burak'ın şutunda da Uğurcan çok başarılıydı.

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