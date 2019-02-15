15 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş üç peşinde

Bu sezon Süper Lig'de üst üste 3 maç kazanamayan siyahbeyazlılar, Malatya'yı devirerek bir ilk yaşamak istiyor. Oğuzhan dışında eksik oyuncu yok.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 00:31 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 07:42
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Beşiktaş üç peşinde

Antalya ve Bursa galibiyetleriyle moral bulan ve zirveye tutunan Beşiktaş, bugün deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.

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Beşiktaş üç peşinde

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Cüneyt Çakır yönetecek. Seri galibiyet alma konusunda bu sezon çok başarısız bir görüntü çizen Beşiktaş 21'inci hafta itibariyle 3 hafta üst üste kazanamadı.

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Beşiktaş üç peşinde

Siyah-beyazlı takım Antalya ve Bursa galibiyetinden sonra Malatyaspor'u da yenerse bu sezon bir ilki başaracak ve ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış olacak. Beşiktaş'ta Oğuzhan dışında eksik yok.

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Beşiktaş üç peşinde

Sezonun ilk iki haftasında Akhisar ve Erzurum'u yenen Beşiktaş 3'üncü haftada Antalyaspor'a mağlup olmuştu.

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Beşiktaş üç peşinde

Sonrasında inişli çıkışlı grafik çizen siyah beyazlılar 3 galibiyet serisi şansını ikinci kez 15'inci haftada yakaladı. Ankaragücü ve Galatasaray'ı yenip Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Beşiktaş bu fırsatı da değerlendirememişti.

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