21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ve yönetim özellikle her iki kanatta görev alabilen bir futbolcuyu kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Yalçın'ın yönetime sunduğu raporda milli futbolcunun adını verdiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)
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