Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

Sergen Yalçın'ın bu sezon en büyük sıkıntısı ise her iki kanat bölgesinde alternatif ve kadroyu zorlayabilecek oyuncu seçeneği olmamasıydı. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta özellikle sol kenarda göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Larin'in ise gelecek olan yüksek ücretli tekliflere göre değerlendirileceği iddia edildi.Yalçın, yönetime verdiği raporda milli futbolcunun kadroya katılmasını istedi.