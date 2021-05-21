21 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlandı. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın ve yönetim özellikle her iki kanatta görev alabilen bir futbolcuyu kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Yalçın'ın yönetime sunduğu raporda milli futbolcunun adını verdiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:16
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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

2020-2021 sezonunu hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası kazanarak çifte şampiyonluk ile kapatan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunun nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

Siyah-beyazlıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ghezzal ve Rosier'in olağanüstü performansının ardından takımdaki gelecekleri için yönetim girişimlerini sürdürüyor.

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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

Cezayirli futbolcu Ghezzal bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada 8 gol, 17 asistlik katkı sağlarken şampiyonlukta büyük bir rol üstlendi.

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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

24 yaşındaki Valentin Rosier ise 33 mücadelede 1 gol, 7 asistlik katkı sağladı. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcunun kulübü ile görüşmelerine devam ediyor.

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Son dakika spor haberleri: Şampiyon Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi!

Sergen Yalçın'ın bu sezon en büyük sıkıntısı ise her iki kanat bölgesinde alternatif ve kadroyu zorlayabilecek oyuncu seçeneği olmamasıydı. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta özellikle sol kenarda göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Larin'in ise gelecek olan yüksek ücretli tekliflere göre değerlendirileceği iddia edildi.Yalçın, yönetime verdiği raporda milli futbolcunun kadroya katılmasını istedi.

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