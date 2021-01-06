06 Ocak 2021, Çarşamba

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Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, transferde rotasını belirledi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmeyi çok istediği eski öğrencisini kadrosuna katacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2021 01:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 06:06
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Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

Gözünü ara transfere çeviren Beşiktaş'ta görüşmeler başlıyor. Yönetimle bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın'ın öncelikle stoper takviyesi talep ettiği belirlendi. Başarılı hocanın bu bölgede görmek istediği isim belli oldu.

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Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

Takvim'in haberine göre, sezon başında Welinton, N'Sakala ve Gökhan Töre gibi eski öğrencilerini transfer eden Sergen Yalçın'ın son hedefinin Steven Caulker olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE!
Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan Steven Caulker'in transferini gerçekleşmek isteyen siyah-beyazlılar, ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

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Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

"BİZE ÇOK FAYDALI OLUR"
Yalçın 2019 yılında Alanyaspor'a getirdiği İngiliz stoperin alınması durumunda çok faydalı olacağını bildirdi. Yönetim kısa süre içinde Akdeniz kulübüyle görüşmelere start verecek. Beşiktaş'a gelmek istiyor

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Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Steven Caulker'ın da Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin para ve futbolcu teklifinde bulunacağı gelen bilgiler arasında.

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