Beşiktaş'ın transferde rotası belli! Sergen Yalçın eski öğrencisini istedi

Devre arası transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, transferde rotasını belirledi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımda görmeyi çok istediği eski öğrencisini kadrosuna katacak. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberleri