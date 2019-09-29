29 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik direktörler Abdullah Avcı ve Ünal Karaman, kritik mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 18:00
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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Trabzonspor:

Uğurcan

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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Pereira

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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Hosseini

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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Hüseyin

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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz

Novak

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