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Trabzonspor ve Beşiktaş'ın 11'leri belli oldu! Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Teknik direktörler Abdullah Avcı ve Ünal Karaman, kritik mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.
Giriş Tarihi: 29.09.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 18:00
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