17 Mayıs 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Trabzonspor kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı takımda sakatlığından dolayı Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak isimler can sıktı. İşte Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu...
Giriş Tarihi: 17.05.2019 13:24
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı