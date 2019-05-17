17 Mayıs 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta Kagawa takımdan ayrılıyor mu?
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Japon oyuncusu Shinji Kagawa'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Attığı goller ve gösterdiği başarılı performansla kısa sürede taraftarın gönlüne taht kuran tecrübeli orta saha'nın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı hala netleşmiş değil.
Giriş Tarihi: 17.05.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 15:49
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