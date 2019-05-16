17 Mayıs 2019, Cuma

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Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu

Anderson Talisca'nın boşluğunu dolduramayan siyah-beyazlılar Benfica'da forma giyen 22 yaşındaki Andrija Zivkovic'in peşine düştü.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 22:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 07:45
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Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu
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Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu
Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu

Beşiktaş yönetimi, yeni sezon transfer çalışmalarına hız verdi.

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Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu
Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu

Geçen hafta yapılan seçim sonrasında yeniden Başkan seçilen Fikret Orman, takımı güçlendirme adına takviye yapmak için düğmeye bastı.

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Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu
Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu

Orman, gitmesine çok üzüldüğü Anderson Talisca'nın yerine aradığı ismi Portekiz'in Benfica ekibinde buldu.

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Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu
Beşiktaş Yeni Talisca'sını buldu

Başkan Orman, bu sezon sadece 16 maçta forma bulabilen Andrija Zivkovic'in kendilerine kiralanması için Benfica ile masaya oturdu.

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