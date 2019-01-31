31 Ocak 2019, Perşembe

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Beşiktaş'a transfer şoku! Kagawa...

Alman basını Beşiktaş için İstanbul'a gelen Kagawa için yeni bir iddia ortaya attı.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 18:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 18:13
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Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Transferin son gününde 10 numara ve orta saha takviyesi için Bundesliga ekiplerinde Borussia Dortmund forması giyen Shinji Kagawa ile anlaşan Beşiktaş'a büyük şok...

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Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Japon futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a gelirken Borussia Dortmund şok bir karar aldı.

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Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Alman ekibi 29 yaşındaki oyuncu ile ilgili bomba bir transfer kararı aldı.

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Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Kicker'ın haberine göre; Kagawa'nın transferi için Borussia Dortmud, bir başka Bundesliga ekibi olan Hannover ile anlaştı.

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Beşiktaşa transfer şoku! Kagawa...

Son kararı ise Beşiktaş için İstanbul'a gelen Kagawa verecek.

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