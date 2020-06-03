Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...

12 Haziran'da başlayacak ligler için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, sabah yaptığı antrenmanda neşeli oldukları gözlendi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in mutlu oldukları dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler...

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Giriş Tarihi: 03.06.2020 17:49 ABONE OL