03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...

12 Haziran'da başlayacak ligler için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın, sabah yaptığı antrenmanda neşeli oldukları gözlendi. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in mutlu oldukları dikkatlerden kaçmadı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 17:49
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Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...

Beşiktaş, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig öncesinde çalışmalarına devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...

Siyah beyazlılar, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarda antrenmanda yaşanan keyifli anları paylaştı.

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Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...

CANER VE GÖKHAN DETAYI

Öte yandan Fenerbahçe ile adları anılan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün, Burak Yılmaz ile beraber çekildiği fotoğrafın paylaşılması, ezeli rakibe bir gönderme olarak addedildi.

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Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...
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Beşiktaş çalışmalarını devam etti! Gökhan Gönül ve Caner Erkin detayı...
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