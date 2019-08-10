10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Beşiktaş Panathinaikos maçından kareler
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçtan kareler...
Giriş Tarihi: 10.08.2019 22:05 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 22:06
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