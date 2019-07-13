13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını siyah-beyazlıların peşinde olduğu sürpriz ismi açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.07.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 15:12
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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Transfer çalışmalarında acelee etmeyen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda ilerleyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.

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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten siyah-beyazlı yönetim bir yandan önemli oyuncuları renklerine bağlama planları yaparken diğer yandan kulübün bütçesini de aşmamaya özen gösteriyor.

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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Bu bağlamda Beşiktaş ile ilgili son transfer iddiası İngiltere'den geldi.

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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

One Football sitesi, siyah-beyazlıların, Leicester City'de forma giyen defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü kiralamak istediğini yazdı.

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Beşiktaş'ın ilgilendiği defans ortaya çıktı!

Haberde milli oyuncunun da kariyerini geliştirmek açısından bu transfere olumlu yaklaştığı detayı paylaşıldı.

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