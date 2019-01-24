Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

24 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın Erzurumspor 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'i belirledi. Siyah beyazlıların sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 24.01.2019 12:44
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