24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ın Erzurumspor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'i belirledi. Siyah beyazlıların sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 12:44
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  • 11
Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

Karius

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  • 11
Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

Gökhan Gönül

  • 3
  • 11
Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

Enzo Roco

  • 4
  • 11
Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

Nicolas Mirin

  • 5
  • 11
Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

Caner Erkin

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