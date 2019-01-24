Beşiktaşın Erzurumspor 11i belli oldu

Beşiktaş'ın Erzurumspor 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Vodafone Park'ta BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ilk 11'i belirledi. Siyah beyazlıların sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor.