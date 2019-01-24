24 Ocak 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Gökhan Töre'nin İspanyol ve İtalyan kulüpleriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 14:04
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Beşiktaşta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu

Ryan Babel, Pepe, Fatih Aksoy gibi oyuncularıyla yollarını ayıran, Quaresma ile vedalaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Gökhan Töre de eşyalarını toplamış durumda.

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Beşiktaşta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu

Kariyerinin son 2,5 senesini sakatlıklarla geçiren ve istikrarsız performansıyla gözden düşen Gökhan Töre'nin kendisine takım baktığı öğrenilirken, milli futbolcunun 1 hafta içerisinde Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

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Beşiktaşta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu

Akşam'ın haberine göre Yönetimin 'kendine kulüp bul' dediği 27 yaşındaki kanat oyuncusu her ne kadar Süper Lig'in bazı ekiplerinden teklif alsa da oyuncunun İspanya ve İtalya kulüpleriyle flört halinde olduğu ifade edildi.

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Beşiktaşta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Töre'nin yönetimle masaya oturup bonservisini alacağı bildirilirken, milli futbolcunun bu konuda elinin rahat olduğu anlaşıldı.

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Beşiktaşta bir ayrılık daha! Yeni durağı belli oldu

Bu sezon 8 maçta forma giyen Gökhan Töre sadece 1 asist yapabildi.

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