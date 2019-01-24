24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş N'Koudou transferini bitiriyor!

Beşiktaş yönetimi, Tottenham'da forma giyen N'Koudou için İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Tek sorun satın alma opsiyonu.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 01:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
  • 1
  • 9
Beşiktaş NKoudou transferini bitiriyor!

Beşiktaş yönetimi, Babel'in takımdan ayrılması, Ricardo Quaresma'nın da ayrılma ihtimalinin gündemde olması nedeniyle transfer çalışmaları sürdürüyor.

  • 2
  • 9
Beşiktaş NKoudou transferini bitiriyor!

Tottenham'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, İngiliz kulübüyle prensipte anlaştı.

  • 3
  • 9
Beşiktaş NKoudou transferini bitiriyor!

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, Georges-Kevin N'Koudou'nun kiralanması için anlaşma sağlandı.

  • 4
  • 9
Beşiktaş NKoudou transferini bitiriyor!

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou için yapılacak resmi anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmasını istedi.

  • 5
  • 9
Beşiktaş NKoudou transferini bitiriyor!

Ancak İngiliz ekibinin yöneticileri, satın alma opsiyonuna sıcak bakmadıklarını belirttiler.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör