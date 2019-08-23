23 Ağustos 2019, Cuma

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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. İlk maçlarından mağlubiyetle ayrılan her iki takım, ligdeki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi.

Giriş Tarihi: 23.08.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00
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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na Sivas deplasmanında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına hafta boyunca basına kapalı şekilde devam etti.

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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Ligin ilk iç saha maçında taraftarıyla buluşacak olan siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor.

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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Abdullah Avcı'nın ekibinde bu maç öncesinde Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Göztepe'de ise Cameron Jerome formay giyemeyecek.

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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

Ligin ilk haftasına sahasındaki Antalyaspor mağlubiyetiyle başlayan Göztepe de bu maçta ligdeki ilk puanlarını toplamak istiyor.

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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i

70. RANDEVU
İki ekip daha önce Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 35 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar taraftarı önündeki bu maçların 22'sini kazanırken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

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