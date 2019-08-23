23 Ağustos 2019, Cuma
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Abdullah Avcı'dan kadroya neşter! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. İlk maçlarından mağlubiyetle ayrılan her iki takım, ligdeki ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi.
Giriş Tarihi: 23.08.2019 01:27 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00
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