20 Haziran 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde kulübe nakit girdisi sağlamak için "Bırakmam Beşiktaş'ım Seni" sloganıyla bağış kampanyası başlatmıştı. Camianın maddi manevi kenetlenmesi için başlatılan bu hareketten sonra siyah-beyazlılara 2 şok birden geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2020 12:55
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Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler

Tüm dünya üzerinde A'dan Z'ye her sektörü olumsuz şekilde etkileyen corona virüsünün etkileri spor dünyasında da oldukça yakından hissedildi.

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Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler

Birçok dev organizasyon ertelenirken, Süper Lig'de verilen 3 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta belirli tedbirler kapsamında tekrar başlamıştı.

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Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler

Süper Lig'in dev kulüpleri de yaşanan bu durumdan özellikle maddi anlamda oldukça yakından etkilenirken, bazı kulüpler oyuncu maaşlarında indirim yapma yoluna gitmiş ve indirim teklifleri götürülmüştü.

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Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler

Yaşanan bu pandemiden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Beşiktaş da ekonomik anlamda oldukça zor bir dönemden geçiyor.

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Ahmet Nur Çebi'ye 2 şok birden! Beşiktaş'ı icraya verdiler

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz haftalarda bu durumun etkilerini en aza indirebilmek için 'Bırakmam Seni Beşiktaş'ım' sloganıyla bir yardım kampanyası başlatıldığını ve tüm taraftarların kampanyaya katılımını beklediğini duyurmuştu.

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