Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği etkili performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Barcelona forması giyen yıldız isim için girişimlere başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.07.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 11:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





