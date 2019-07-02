02 Temmuz 2019, Salı

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Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında gösterdiği etkili performansla yeniden şampiyonluk potasına giren ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları sebebiyle ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni sezonda zirveye oynayacak kadroyu kurmak için harekete geçti. Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Barcelona forması giyen yıldız isim için girişimlere başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 02.07.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 11:02
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Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer hareketliliği başladı.

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Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer bütçesinde küçülmeye giden siyah-beyazlılar, Adem Ljajic ve Ertaç Özbir transferlerinde mutlu sona yakın.

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Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Avcı'nın transfer listesinde yer alan Tyler Boyd için de girişimlerini sürdüren Kara Kartal'ın ABD'li futbolcuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

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Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Beşiktaş'ın bu üç transferi önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Beşiktaş'a dünya yıldızı orta saha! Ünlü gazeteci açıkladı

Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren siyah-beyazlı takımla ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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