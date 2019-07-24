24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak
Dortmun'un elinde kalan Schürrle ve Kagawa için paket teklif sunulacak. Alman kanat için kiralama, Kagawa için satın alma önerisi yapılacak. Alman ekibinin zorda kalmasından faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, iki transferi toplam 6 milyon euro'ya bitirmek amacında.
Giriş Tarihi: 24.07.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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