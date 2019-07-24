Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

Dortmun'un elinde kalan Schürrle ve Kagawa için paket teklif sunulacak. Alman kanat için kiralama, Kagawa için satın alma önerisi yapılacak. Alman ekibinin zorda kalmasından faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, iki transferi toplam 6 milyon euro'ya bitirmek amacında.