24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

Dortmun'un elinde kalan Schürrle ve Kagawa için paket teklif sunulacak. Alman kanat için kiralama, Kagawa için satın alma önerisi yapılacak. Alman ekibinin zorda kalmasından faydalanmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, iki transferi toplam 6 milyon euro'ya bitirmek amacında.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 01:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 07:25
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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

Transferde acelemiz yok. Yavaş yavaş ilerleyip faydalı olacak isimler üzerinde çalışacağız" diyen başkan Orman'ın planı ortaya çıkmaya başladı.

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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

En büyük politikası 'bekle-gör' taktiği olan Beşiktaş'ın hedefindeki asıl isimler de belirdi: Andre Schürrle ve Shinji Kagawa...

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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

İki futbolcu için daha önce B.Dortmund'a rakam soran siyah-beyazlılar, yüksek fiyatlarla karşılaşınca geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ama şimdi rüzgar tersine döndü.

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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

GÖRÜŞME BUGÜN YA DA YARIN
Alman temsilcisi, iki isim için teklif alamayınca, elde kalmamaları için kulüp aramaya başladı.

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Beşiktaş transferde topu 90'a asacak

Bu noktada Beşiktaş'ın 'Gör' stratejisi devreye girdi. Kaan Ayhan için Almanya'ya giden yöneticiler, bugün ya da yarın da Dortmund'la masaya oturacak.

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