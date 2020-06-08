Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Mohamed Elneny ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, Mısırılı orta sahanın yerine gelecek isim de belli oldu. Menajerler, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı siyah-beyazlılara önerdi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 06:38 ABONE OL