08 Haziran 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Mohamed Elneny ile sezon sonunda yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, Mısırılı orta sahanın yerine gelecek isim de belli oldu. Menajerler, bonservisi elinde olan İngiliz yıldızı siyah-beyazlılara önerdi. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:02 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 06:38
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Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'e hazırlanırken, yönetim ise gelecek sezonun kadrosunu kurmak için var gücüyle çalışıyor.

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Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Bir yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibi tarafından getirilen isimlerin peşinde koşuluyor, diğer yandan sözleşmesi biten ya da bitecek oyuncularla ilgili araştırmalar yapıyor.

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Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

Transfer görüşmelerinin hız kazandığı Beşiktaş'ta, takımdan ayrılma ihtimali doğan Mısırlı orta saha Elneny'nin alternatifi de belli oldu.

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Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

TOM CARROLL ÖNERİLDİ

Siyah-beyazlıların önüne son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'de forma giyen İngiliz oyuncu Tom Carroll'un ismi geldi.

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Beşiktaş'a bedava yıldız! Elneny'nin yerine geliyor

28 yaşındaki sol ayaklı 8 numaralı oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği, istemesi durumunda bedelsiz olarak getirilebileceği menajerler tarafından iletildi.

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