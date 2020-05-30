30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'a 1.91'lik dev golcü

Almanlar, Bochum'da oynayan 1.91'lik forvet için Beşiktaş'ın girişim yaptığını öne sürdü. Bochum'un oyuncuyu elinde tutmasının zor olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 01:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 06:35
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Beşiktaş'a 1.91'lik dev golcü

Transferde hassas mali yapıyı da göz önünde bulundurarak hareket eden Beşiktaş, bu doğrultuda ucuz ve gelecek vadeden isimler aramaya devam ediyor.

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Beşiktaş'a 1.91'lik dev golcü

Siyah-beyazlı takım, Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın ardından kadrosuna kaliteli bir forvet daha katmak istiyor.

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Beşiktaş'a 1.91'lik dev golcü

Beşiktaş'ta bu bölge için arayışlar sürerken, Alman basınından flaş bir iddia geldi.

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Beşiktaş'a 1.91'lik dev golcü

Beşiktaş'ın, Bundesliga 2 takımlarından Bochum forması giyen Silvere Ganvoula için görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'a 1.91'lik dev golcü

Haberde Beşiktaş'ın elindeki forvetlerinden 2'sini satarak transfere kaynak oluşturabileceği yorumu yapıldı.

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