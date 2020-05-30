Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmesiyle birlikte Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Siyah-beyazlılar Arsenal'den Elneny'yi tekrar kiralamak isterken, Mısırlı futbolcuyla anlaşılamaması durumunda alternatifini hazırladı. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın da istediği o isim ve detaylar...