30 Mayıs 2020, Cumartesi

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Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı liglere ara verilmesiyle birlikte Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Siyah-beyazlılar Arsenal'den Elneny'yi tekrar kiralamak isterken, Mısırlı futbolcuyla anlaşılamaması durumunda alternatifini hazırladı. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın da istediği o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 09:57
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Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun transfer planlamasını yapan Beşiktaş'ın stratejisi belli oldu.

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Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon virüsün yarattığı olumsuz tablo sonrası ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek.

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Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero Taulant Xhaka var.

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Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Arsenal'den kiralanan Mısırlı yıldız Mohamed Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncunun hedefte olacağı ifade edildi.

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Beşiktaş Elneny olmazsa o isim gelecek! Sergen Yalçın istedi

Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 3 asist üretti.

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