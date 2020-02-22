22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile oynanacak mücadele öncesinde Bordo-mavili taraftarlar Vodafone Park Stadı'na ulaştı. İşte o anlardan kareler...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 21:31
  • 1
  • 6
Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...
  • 2
  • 6
Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...
  • 3
  • 6
Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...
  • 4
  • 6
Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...
  • 5
  • 6
Beşiktaş tribününde kavga! İşte o anlar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör