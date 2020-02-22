Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de şampiyonluk mücadelesi veren diğer rakiplerinin birbiriyle karşılaşacak olmasını avantaja çevirmeyi hedefliyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip de kritik randevudan galibiyetle ayrıldığı takdirde, önemli bir engeli daha aşmış olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de geçen haftayı zirvenin 8 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider bitirmeyi başardı.