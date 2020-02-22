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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri
Vodafone Park'ta bugün nefesler tutulacak... Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmadaBeşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, rakibini yenerek şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak istiyor. Lider Trabzonspor'un da hedefi 3 puan... Zorlu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş kararlara imza attı. Trabzonspor'da ise Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yokluğunda yıldız isme forma şansı verdi. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımında sahaya çıkması beklenen 11'leri...
Giriş Tarihi: 22.02.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 06:33
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