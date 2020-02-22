22 Şubat 2020, Cumartesi

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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Vodafone Park'ta bugün nefesler tutulacak... Zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmadaBeşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, rakibini yenerek şampiyonluk yarışına yeniden tutunmak istiyor. Lider Trabzonspor'un da hedefi 3 puan... Zorlu karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş kararlara imza attı. Trabzonspor'da ise Hüseyin Çimşir, Nwakaeme'nin yokluğunda yıldız isme forma şansı verdi. İşte zorlu karşılaşma öncesi her iki takımında sahaya çıkması beklenen 11'leri...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 01:52 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 06:33
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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Vodafone Park, bu akşam sezonun en önemli maçlarından birisine sahne olacak. Geçtiğimiz hafta 1-0'lık Başakşehir yenilgisiyle yarışta yara alan Beşiktaş, lider Trabzonspor karşısında belki de son kozunu oynamak için sahaya çıkıyor.

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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek hem puan farkını azaltmayı hem de şampiyonluk mücadelesi veren diğer rakiplerinin birbiriyle karşılaşacak olmasını avantaja çevirmeyi hedefliyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen bordo-mavili ekip de kritik randevudan galibiyetle ayrıldığı takdirde, önemli bir engeli daha aşmış olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de geçen haftayı zirvenin 8 puan gerisinde 7. sırada tamamladı. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider bitirmeyi başardı.

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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

KANATLAR LENS VE CANER'E EMANET

Trabzonspor maçına fizik kapasitesi yüksek ve oyunun savunma yönünde de etkili olabilen ilk 11'le çıkmayı planlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçında hayal kırıklığına neden olan Abdoulay Diaby ve Kevin N'Koudou'yu yedekte bekletecek. Genç çalıştırıcı, sağ kanatta Jeremain Lens'e sol kanatta ise Caner Erkin'e görev verecek.

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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

Sol bekte de Caner'in yerine sözleşmesindeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu iptal edilen Pedro Rebocho oynayacak. Öte yandan 47 yaşındaki teknek adamın, futbolcular arasındaki rekabeti üst düzeyde tutabilmek adına taktik antrenmanlarda as-yedek ayrımı gözetmeden takımı sahaya sürdüğü öğrenildi.

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Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle Adem Ljajic takımdaki yerini alamayacak. Sarı kart cezası biten Gökhan Gönül ise tekrar 11'e dönüyor. Öte yandan siyah-beyazlı takımda Burak, Atiba, Caner, N'Koudou, Umut ve Boyd Trabzonspor maçında kart gördükleri takdirde gelecek haftaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

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