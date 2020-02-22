Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Boateng'in önderliğinde ataklarını sıklaştırdı ve 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 90+2'de Alexander Sörloth'un golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, 1 puana razı oldu. Kevin-Prince Boateng'in bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...