22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Boateng'in önderliğinde ataklarını sıklaştırdı ve 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 90+2'de Alexander Sörloth'un golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, 1 puana razı oldu. Kevin-Prince Boateng'in bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 22.02.2020 22:40
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Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng kalitesini göstermeye başladı. Siyah-beyazlıların Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta attığı golün yanı sıra gösterdiği performansla da alkış toplayan Ganalı futbolcu sosyal medyaya damga vurdu.

İŞTE O YORUMLAR

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Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''
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Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''
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Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''
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Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''
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