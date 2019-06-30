30 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor... Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak transfer edilen ve bonservisiyle birlikte takıma katılmak istenen Shinji Kagawa'dan Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.

Giriş Tarihi: 30.06.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 19:03
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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor...

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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte şampiyonluk olacak kadroyu kurmak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı.

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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!

Karius'a alternatif arayan Kara Kartal, Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile de 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!

Yönetim, ara transfer döneminde Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'un transferinde de mutlu sona çok yakın.

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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!

Beşiktaş'ın transferdeki hedeflerinden birisi de ara transfer döneminde Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'dan kiralanan ve Siyah-Beyazlı formayla etkili bir performans sergileyen Shinji Kagawa...

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