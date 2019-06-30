30 Haziran 2019, Pazar
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Beşiktaş'a Shinji Kagawa müjdesi!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor... Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak transfer edilen ve bonservisiyle birlikte takıma katılmak istenen Shinji Kagawa'dan Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir haber geldi.
Giriş Tarihi: 30.06.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 19:03
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