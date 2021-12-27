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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Süper Lig'in ilk yarısında zirve yarışının uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alarak grupta puan alamayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Önder Karaveli'nin, takımın başına geçmesinin ardından iyi sonuçlar alan siyah beyazlılarda, gözler ocak ayına transfer dönemine çevrildi. Kartal, stoper takviyesi yapmak isterken, listeye flaş bir isim girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, hedef ocak ayında kadroyu güçlendirmek. Savunmaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kartal, sürpriz bir futbolcu için görüşmelere başladı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl aldığı sonuçlar sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Siyah beyazlılar, Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Önder Karaveli'yi getirmişti. Karaveli yönetiminde 3 maça çıkan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör konusunda henüz karar vermezken, gelecek maçlardaki skora göre hamle yapma kararı aldı. Öte yandan ocak ayı için de transfer çalışmaları hız kazandı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Yerli bir savunmacıyı kadrosuan katmak isteyen siyah beyazlılar, İsviçre'den flaş bir isimle temaslara başladı.

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