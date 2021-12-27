BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan yerli stoper atağı! Devre arasında...

Süper Lig'in ilk yarısında zirve yarışının uzağında kalan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alarak grupta puan alamayan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmıştı. Önder Karaveli'nin, takımın başına geçmesinin ardından iyi sonuçlar alan siyah beyazlılarda, gözler ocak ayına transfer dönemine çevrildi. Kartal, stoper takviyesi yapmak isterken, listeye flaş bir isim girdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 09:50 ABONE OL