BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta 7 isme veda vakti! Sergen Yalçın kararını verdi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, taraftarlarına çifte kupa sevinci yaşatmıştı. Yeni sezonda lig ve kupanın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden siyah beyazlılar, oldukça iddialı bir kadro kurdu. Ancak sakatlıklar sebebiyle beklenen performansı sahaya yansıtamayan Kartal'da ocak ayında büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gözünden düşen 7 futbolcu için kesin karar verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)