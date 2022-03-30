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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki yıldızlar

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki yıldızlar

Beşiktaş transfer haberi | Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren siyah-beyazlı ekip, yeni hocasıyla beraber 3-4-3 sistemine geçiş yapacak. Bu bağlamda Fransız teknik adamın sistemine uygun isimleri transfer ettirmek istediği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler... (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 30.03.2022- 09:52 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022- 09:56
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki yıldızlar

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael yeni oyun sistemine geçecek.

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