BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki yıldızlar

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Valerien Ismael yeni oyun sistemine geçecek. İdmanlarda oyuncularına yeni sistemini anlatan Fransız teknik adam, 3-4-3 formasyonuna geçiş yapmayı planlıyor. Bu bağlamda yeni oyun sistemine uygun oyuncular transfer edilmesini isteyen Ismael, yönetime raporunu sundu. İşte siyah-beyazlıların transfer gündemindeki isimler: Koray Günter Gelecek sezon 4 yerli oyuncu zorunluluğu olan Beşiktaş, yerli stoper olarak Verona'dan Koray Günter'i düşünüyor. 27 yaşındaki stoperin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Kaan Ayhan Beşiktaş, daha önceden de istediği milli oyuncu için şartları araştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmayı planlıyor. 27 yaşındaki savunmacı, sağ bek bölgesinin yanı sıra stoper ve ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor. Alexis Perez Sol ayaklı stoper arayan siyah-beyazlılar, Giresunspor'un başarılı savunmacısı Alexis Perez'i gündemine aldı. Bu sezon Karadeniz ekibinde 28 maça çıkan Kolombiyalı stoper başarılı bir performans ortaya koydu. Mustafa Eskihellaç Yeni Malatyaspor'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç, siyah-beyazlıların gündeminde. Devre arasında sonuç alınamayan oyuncu için sezon sonunda tekrar harekete geçilecek. Daryl Dike Valerien Ismael'in Barnsley ve West Bromwich'e götürdüğü Nijerya asıllı Amerikan golcünün yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor. 21 yaşındaki golcünün kiralık olarak Beşiktaş'a katılması gündemde. Anderson Talisca Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Alex Teixeira ile yollarını ayırıp sponsor yardımıyla beraber eski oyuncusu Talisca'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Brezilyalı yıldızın transferi için, 'Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm.' ifadelerini kullanmıştı. Cenk Tosun Everton'dan ayrılacak olan milli golcü, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, tecrübeli forveti sezon sonunda kadrosuna katmayı planlıyor. Mohamed Elneny Beşiktaş, Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan eski oyuncusu Mohamed Elneny için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, orta sahayı Mısırlı futbolcu ile güçlendirmek istiyor. Salih Özcan Beşiktaş, A Milli Takım'a seçilen ve önceden de transfer etmek istediği Salih Özcan'ın durumunu araştırıyor. Genç orta saha için sezon sonunda şartlar zorlanacak. Ozan Tufan Beşiktaş'ta orta saha transferi için gündeme gelen son isimlerden biri de Ozan Tufan oldu. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli oyuncu için temasların başladığı ifade ediliyor.