BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! Kartal’da o isimler yolcu

Valerien Ismael'i göreve getiren Beşiktaş'ta yönetim, Fransız teknik adamın gösterdiği reaksiyondan memnun kaldı. İlk sınavına Trabzonspor maçına çıkan Ismael, 3-4-3 formasyonuyla çıktığı karşılaşmada sistemiyle fark yarattı. Daha ilk haftadan takımın fizik kalitesi dikkat çekerken; Beşiktaş'ın oynadığı futbol takdir kazandı. Valerien Ismael'in, siyah-beyazlı yönetimden kendi sistemine uygun oyuncular istediği öğrenildi. Fransız çalıştırıcının siyah-beyazlı takımda gözüne giremeyen isimler belli oldu. İşte Beşiktaş'ta gelecek sezon devam etmeyecek olan isimler: Mehmet Topal Beşiktaş'ın 1 yıllık sözleşme imzaladığı 36 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak. Bu sezon 10 maça çıkan Topal, 385 dakika sahada kaldı. Miralem Pjanic Siyah-beyazlıların Barcelona'dan 1 yıllığına kiraladığı Boşnak orta saha ile yeni sezonda devam edilmeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun İtalya'ya transfer olması bekleniyor. Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in yeni sistemine ayak uyduramayan ve fiziksel olarak yetersiz görülen 29 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda siyah-beyazlı takıma veda etmesi bekleniyor. Cyle Larin Siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bitecek olan ve gösterdiği disiplinsiz davranışlarla tepki toplayan Kanadalı futbolcu ile yeni sezonda devam edilmeyecek. Gökhan Töre Siyah-beyazlı takımla bu sezon kontratı bitecek olan tecrübeli futbolcunun üstü Valerien Ismael tarafından çizildi. Töre'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Michy Batshuayi Gösterdiği performansla siyah-beyazlı taraftarla saç baş yoldurtan Belçikalı forvet ile devam edilmeyecek. Kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Batshuayi için herhangi bir girişimde bulunulmayacak.