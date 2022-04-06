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BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! Kartal’da o isimler yolcu

BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! Kartal’da o isimler yolcu

Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael'in gelişi takımda fark yarattı. Trabzonspor maçında iyi bir futbol ortaya koyan ve 3 puanı kaçıran taraf olan Beşiktaş'ta Fransız çalıştırıcının gözüne giremeyen isimler de netleşmeye başladı. İşte Ismael'in raporuyla Beşiktaş'tan ayrılacak isimler... (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.04.2022- 09:12 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022- 09:26
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BEŞİKTAŞ HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! Kartal’da o isimler yolcu

Valerien Ismael'i göreve getiren Beşiktaş'ta yönetim, Fransız teknik adamın gösterdiği reaksiyondan memnun kaldı.

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