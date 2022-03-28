Anasayfa Galeri BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ilk raporunu sundu! Beşiktaş'tan stoper bombası
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ilk raporunu sundu! Beşiktaş’tan stoper bombası

BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ilk raporunu sundu! Beşiktaş'tan stoper bombası

Bu sezon 3 kulvarda da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gözünü gelecek yıla çevirdi. Siyah beyazlıların, takımın başına getirdiği Valerien Ismael, kadrodaki eksik noktaları belirleyerek yönetime raporunu sundu. Birçok farklı bölgeye transfer isteyen Fransız çalıştırıcı, stoperdeki hedefini idarecilere raporladı. İşte o isim ve flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 28.03.2022- 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022- 09:25
GALERİ DEVAM EDİYOR
BEŞİKTAŞ HABERİ: Valerien Ismael ilk raporunu sundu! Beşiktaş’tan stoper bombası

Beşiktaş'ta, yeni teknik direktör Valeriene Ismael, çalışmalarına hızlı başladı. Bir yandan takım içerisindeki sistemini oturtmak isteyen 46 yaşındaki hoca, bir yandan da gelecek sezon aklındaki şablonu oluşturmaya başladı.

BİZE ULAŞIN