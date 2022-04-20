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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki isimler

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki isimler

Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in göreve gelmesiyle beraber Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılmak için hedef koyan siyah-beyazlılarda gelecek sezon için kadro planlaması başlandı. Beşiktaş'ta Fransız teknik adamın raporu doğrultusuyla transfer çalışmaları sürüyor. İşte siyah-beyazlıların hedefinde olan isimler... (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 20.04.2022- 09:54 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022- 10:02
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki isimler

Süper Lig'de 33. hafta sonunda 51 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlama yapılmaya başlandı.

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