BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporu verdi! İşte hedefteki isimler

Süper Lig'de 33. hafta sonunda 51 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş'ta gelecek sezon için planlama yapılmaya başlandı. Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah-beyazlı ekip, lig sonuna kadar dördüncülük şansını kovalayacak. Siyah-beyazlılarda birçok isimle yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta sözleşmesi biten Gökhan Töre, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Oğuzhan Özyakup ve Michy Batshuayi ile yola devam edilmeyecek. Kartal'da bir yandan teknik direktör Valerien Ismael'in raporuyla transfer çalışmaları başladı. İşte siyah-beyazlıların ilgilendiği futbolcular: Halil Akbunar Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de kötü günler geçiren ve küme düşme hattında bulunan Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar ile ilgileniyor. Tecrübeli oyuncu için sezon sonunda girişimler hızlanacak. Koray Günter Yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli isimlere gözünü diken Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Koray Günter oldu. Siyah-beyazlılar bonservisi Verona'da bulunan oyuncu için temaslarına başladı. Ozan Tufan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan gündeme gelen bir diğer isim. Milli futbolcu için son kararı teknik direktör Valerien Ismael verecek. Adam Buksa Pivot bir golcü arayan Beşiktaş, MLS ekiplerinden New England forması giyen 1.93'lük golcü Adam Buksa ile ilgileniyor. 25 yaşındaki forvetin kulübüyle sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor. Victor Claesson Beşiktaş, Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaş nedeniyle Rusya'nın Krasnodar takımından Kopenhag'a transfer olan ve haziran ayında serbest kalacak olan İsveçli kanat-forvet Viktor Claesson için girişimlere başladı. 30 yaşındaki futbolcu Larin'in yerine düşünülüyor. Jed Wallace Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in istediği doğrultusunda İngiltere Championship ekiplerinden FC Millwall'da top koşturan Jed Wallece'ı listesine aldı. 28 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Alexander Sörloth Beşiktaş'ın hedefinde olan isimlerden biri de Alexander Sörloth. Siyah-beyazlılarda sportif direktör Ceyhun Kazancı Norveçli golcüyü takıma kazandırmak için temaslarını sürdürüyor. Talisca Sezon Alex Teixeira ile yollarını ayırmayı planlayan Kartal, Brezilyalı yıldızın yerine eski oyuncusu Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, sponsor yardımıyla beraber eski oyuncu için tüm şartlarını zorlamayı düşünüyor. Abdülkerim Bardakcı Stopere yerli takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı sevdası sürüyor. Siyah-beyazlılar, sezon başından beri tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.