Anasayfa Galeri BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal yeni sol açığını Süper Lig'de buldu! Sürpriz hamle...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal yeni sol açığını Süper Lig’de buldu! Sürpriz hamle...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal yeni sol açığını Süper Lig'de buldu! Sürpriz hamle...

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi. Sol açık arayan Beşiktaş, Süper Lig'de oynayan yıldız oyuncuyu radarına aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 27.04.2022- 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 09:47
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal yeni sol açığını Süper Lig’de buldu! Sürpriz hamle...

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı.

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